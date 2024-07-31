محمد بن راشد: كوادرنا الوطنية هم الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل الإمارات

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 يوليو 2024 08:49 مساءً - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي مجموعة من الكوادر الإسعافية الوطنية العاملة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من أطباء الطوارئ والمسعفين وفنيي الطب الطارئ المتقدم الذين تخرجوا من برنامج الطب الطارئ الذي ترعاه حكومة دبي، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن كوادرنا الوطنية هم الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل مزدهر ومشرق لدولة الإمارات وتعزيز مسيرتها نحو تحقيق المراكز الأولى في كافة القطاعات وبناء تنمية شاملة ومستدامة تعود بالخير على المواطن والمجتمـع، مشيداً سموه بجهود فريق عمل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في التعامل مع مختلف الظروف بكفاءة عالية وفق أفضل المعايير وباتباع أحدث الممارسات العالمية وأكثرها فعالية، في ضوء عملية التحديث المستمرة التي تقوم بها المؤسسة

لشتى العناصر التي تضمن لها أعلى مستويات التميز وبما يحفظ على المجتمع أمنه وسلامته ضمن مختلف الظروف.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية المتميزة التي أثبتت كفاءتها العالية في تطوير منظومة الطب الطارئ وفق أفضل الممارسات العالمية والعمل بجد لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية بما يواكب توجهات ورؤية دبي في تقديم خدمات طبية رائدة ومتميزة تسهم في تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل على مستوى العالم.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء على جهود المؤسسة في تأهيل واستقطاب الكوادر الوطنية، حيث وصل عدد المواطنين في الوظائف التخصصية الى 102 مسعف وفني طب طارئ متقدم و5 أطباء طوارئ، كما التقى سموه بالكوادر الامارتية الذين كان لهم تجارب ومساهمات استثنائية من بينهم المشاركون في عملية الفارس الشهم 2 لدعم المتضررين من زلزال تركيا، واصحاب الانجازات الاستثنائية والمساهمون في انقاذ الحالات. والجدير بالذكر أن مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هو أحد خريجي الدفعة الأولى لبرنامج الطب الطارئ وأحد خريجي الدفعة الأولى في برنامج قيادات دبي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2021.

واستمع سموه إلى شرح من مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن الإنجازات الملموسة التي حققتها إسعاف دبي في منظومة الطب الطارئ،

حيث حققت المؤسسة المركز الثالث في مؤشر سعادة المتعاملين على مستوى حكومة دبي لعام 2023 بنسبة 96.1%. كما حققت نقلة نوعية في مواكبة الزيادة السكانية والتطور العمراني المستمر بالإمارة من خلال زيادة عدد النقاط الإسعافية في مختلف أرجاء إمارة دبي لتصل الى 135 نقطة إسعافية تعمل على مدار الساعة، مما ساهم في تحقيق متوسط زمن استجابة للحالات الطارئة خلال 7.5 دقائق لعام 2023.

وقد أكد فريق عمل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال اللقاء حرصهم على تحقيق أفضل معايير الرعاية الصحية والإسعافية بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز مسيرة الريادة لدبي في مختلف القطاعات ولاسيما على صعيد استمرار التميز في تقديم الخدمات الإسعافية.