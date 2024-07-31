نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا الانهيارات الأرضية في كيرلا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 يوليو 2024 05:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها وتضامنها العميق مع جمهورية الهند إثر المأساة التي شهدتها ولاية كيرلا جراء الانزلاقات والانهيارات الأرضية الأخيرة. وقد أسفرت هذه الكوارث الطبيعية عن سقوط العديد من الضحايا ووقوع إصابات بين العشرات.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أعربت الوزارة عن أصدق تعازيها ومواساتها إلى حكومة الهند والشعب الهندي الصديق. وقد عبرت الوزارة عن حزنها العميق لهذا المصاب الجلل، موجهةً التعازي لأهالي وذوي الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذه الكارثة. كما أعربت عن أملها في أن يلهم الله المصابين الشفاء العاجل ويخفف عنهم الألم الذي يواجهونه.

وفي سياق متصل، أعربت الإمارات عن استعدادها الكامل لتقديم أي دعم إنساني أو إغاثي قد تحتاجه الهند في هذه الفترة الصعبة. وأكدت الإمارات على أهمية التضامن الدولي في مواجهة آثار الكوارث الطبيعية، مشيرةً إلى أنها تتابع باهتمام تطورات الوضع في كيرلا وتدعو المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات اللازمة.

كما أشادت دولة الإمارات بالجهود التي تبذلها الحكومة الهندية والجهات الإنسانية في التعامل مع الأضرار الناجمة عن الانزلاقات والانهيارات الأرضية. وشددت على أهمية التنسيق والتعاون الدولي لمواجهة تحديات الكوارث الطبيعية وتقديم الدعم اللازم للدول المتضررة.

في ختام البيان، أعربت الإمارات مجدداً عن تضامنها الكامل مع الهند، معربةً عن أملها في تجاوز هذه المحنة بفضل الإرادة القوية والتعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية.