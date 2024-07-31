- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد السعودية ينكمش بنسبة 0.4% في الربع الثاني من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2024 08:08 مساءً - وكالات _ انكمش اقتصاد السعودية بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، طبقاً لبيانات الهيئة العامة للاحصاء السعودية.
وأرجعت الهيئة ذلك الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5% في حين ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.6% على أساس سنوي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من نفس العام.
وحققت الأنشطة النفطية في المملكة نمواً بلغ 1.3% بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.4% والأنشطة الحكومية بمعدل 3.2%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتصاد السعودية ينكمش بنسبة 0.4% في الربع الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.