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أنغام تتربع على عرش تريند يوتيوب بـ 3 أغاني من ألبوم "تيجي نسيب"

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القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت أنغام في تحقيق نجاح كبير جدًا بألبوم "تيجي نسيب" الذي تم طرحه منذ 3 أيام، وحصل على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

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أنغام تحتل تريند يوتيوب

 

وتصدرت أنغام قائمة تريند يوتيوب بأول 3 مراكز، ف جاء بالمركز الأول "هو أنت مين" والمركز الثاني "تيجي نسيب" والمركز الثالث "خليك معاها".


تفاصيل ألبوم تيجي نسيب
 

يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.
الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم «بنعمل حاجات» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية مكانش وقته من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، وأغنية هقولك إيه ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية بقالك قلب من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري.

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كلمات أغنية هو أنت مين


هو أنت مين
علشان في ثانية تشيل حاجات
وتهد رصة ذكريات
وتلخص العمر في يومين
ليه تبقى مين
علشان تزورني تقوم تبات
جوا في سواد العين واخبيك بالسنين

هو أنت مين
علشان في ثانية تشيل حاجات
وتهد رصة ذكريات
وتلخص العمر في يومين
ليه تبقى مين
علشان تزورني تقوم تبات
جوا في سواد العين واخبيك بالسنين

يا خي الشوق ليك واخدني لفين
ومين عنك يرجعني
قليل منك ما يروِّش عين
ولا كتيرك مشبعني

يا خي الشوق ليك واخدني لفين
ومين عنك يرجعني
قليل منك ما يروِّش عين
ولا كتيرك مشبعني

يا قلبك لو عينيك نايمين
وعن نوم عيني تمنعني
بحبك كل يوم حبين
وأجيب قلبين منين يعني

يا قلبك لو عينيك نايمين
وعن نوم عيني تمنعني
بحبك كل يوم حبين
وأجيب قلبين منين يعني.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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