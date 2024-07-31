بسمة داوود لـ "دوت الخليج الفني": مفيش مبرر للخيانة.. ونهلة كانت قايده لزوجها صوابعها العشرة شمع (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعجبني في "نهلة" أنها محجبة.. وشكلها مهندم ومحترم وراقي مثل أغلب البنات العاديين

دور نهلة خلاني ابقى مستعدة للزواج وأعمل بيت كويس

حضّرت 4 شهور لمشهد المواجهة وجالي "بانيك أتاك" بعده

حصلي كدمات في العين أثناء تصوير مشهد في المسلسل

الخيانة الزوجية أبشع ما يكون.. وممكن يكون حد خانني وأنا مش فاكرة

هاني سرحان غيّر حياتي للأفضل ونفسي اشتغل في عمل تأليفه

تصوير 45 حلقة كان مرهق..وتزوجت وأتي عيد ميلادي والمسلسل مبيخلصش

شخصياتي في المسلسلات مثل بناتي ومقدرش أميز بنت عن التانية

ببساطة وإحساس شديد استطاعت الفنانة بسمة داوود أن تنقل مشاعر الخذلان والحزن إلى قلب كل امرأه تعرضت للخيانة بعد عرض مشهد المواجهة بين نهلة وزوجها "أمجد" الذي يقوم بدوره الفنان إسلام جمال، في مسلسل الوصفة السحرية، وتفاعل الجمهور معها بسبب أدائها والاختلاف التي قدمته في هذا الدور، وظهر ذلك من خلال تعليقات الجمهور لها.

أجرت بوابة "دوت الخليج الفني"، حوارًا مع الفنانة بسمة داوود كشفت خلاله عن أسباب حماسها للدور، وأصعب مشاهدها في مسلسل الوصفة السحرية، ورأيها في الأعمال الطويلة، وكيفية دعم زوجها هاني محروس لها، وأشياء أخرى كثيرة وإلى نص الحوار:

في البداية.. ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "الوصفة السحرية"؟

أعجبتني شخصية نهلة كثيرًا وخاصة أنها فتاة محجبة، ومرحة، تحب بيتها وعائلتها، والسيناريو كان مكتوبًا بشكل رائع.

برأيك، هل هناك مبرر لخيانة أمجد لزوجته نهلة في المسلسل؟

لا على الإطلاق، نهلة امرأة معندهاش مشاكل خالص، فهي تهتم ببيتها وزوجها وبنتها، ولا تستحق ما حدث لها، هي كانت "قايده لجوزها صوابعها العشرة شمع"، وزوجها هو من أخطأ في حقها، وكانت واثقة في زوجها عشان كدا مش بتدور وراه وهو خان الثقة دي، وأنا شخصيًا متزوجة ومش بفتش في تليفون زوجي وعمري ما هعمل ده لأن كدا هيبقي مفيش بينا ثقة.

وماذا أضافت شخصية نهلة إلى حياتك الشخصية؟

انضممت إلى هذا المسلسل قبل زواجي وأكملته وأنا متزوجة، وفكرة الزواج كانت بتخض بالنسبة لي، وشخصية "نهلة" مهدت لي فكرة الزواج وازاي تحاجي على بيتك وتبقي مركزة في كل حاجة، كمان مهدتلي إني أعمل بيت كويس وابقى مستعدة للزواج ومبقاش خايفة منه.

حدثينا عن كواليس مشهد المواجهة بينك وبين إسلام جمال؟

مشهد المواجهة كان صعبًا للغاية، واستغرقت وقتًا طويلًا في التحضير له، وكنت بحضرله قبلها بـ 3 أو 4 شهور، وكان تنفيذة صعب جدًا من حيث التصوير أو الإخراج، هو مشهد "وان شوت" ومدته 4 دقائق ونصف وكان لازم يتصور مرة واحدة بس، وجبت ورقة وقلم وكتبت شعوري ناحية أمجد وبدأت أمثل اللي أنا حاسه بيه، والمشهد ده كان آخر مشهد في اليوم وتعبت أوي بعد ما خلصته وجالي "بانيك أتاك" ومكنتش عارفة أتنفس، والعياط اللي في المشهد عيطت ضعفه بعد المشهد؛ لأن الخيانة الزوجية أبشع ما يكون.

وما هي أصعب مشاهدك في مسلسل الوصفة السحرية ؟

بالتأكيد مشهد المواجهة كان الأصعب، ويوجد مشهد آخر كان عبارة عن خناقة بيني وبين البنات في المسلسل وأنا بحجز بينهم، وأخدت "بوكس" في عيني بالغلط وحصلي كدمات في العين وخدش في القرانية وروحت المستشفي بعدها.

وهل جلستي مع أشخاص تعرضوا للخيانة للتحضير لمشهد المواجهة؟

لا.. كنت أريد أن كل المشاعر التي تظهر في المشهد أن تكون نابعة من شخصية نهلة، وأنا في حياتي لم أتعرض للخيانة من قبل، وممكن يكون حد خانني قبل كده وأنا مش فاكرة.

وكيف وصلتِ إلى الشكل النهائي لشخصية نهلة المحجبة؟

حرصنا على اختيار إطلالة مناسبة لشخصية نهلة، وهي أن يكون شكلها مهندم ومحترم وراقي مثل أغلب البنات العاديين وعدم المبالغة في وضع "الميكاب"، وشوفت لفات حجاب على اليوتيوب، وكان معانا "استايلست" شاطرة، واستقرينا على الشكل النهائي للحجاب التي ظهرت به نهلة.

ما هو رد فعل زوجك هاني سرحان على نجاح المسلسل؟

هو فخور بي جدًا ويدعمني دائمًا، وعندما أكون قلقة من مشهد بتكلم معاه وبيسمّعلي المشاهد، وهو السبب في إن أنا يبقي عندي بيت وعيلة، وأحنا كنا في الأول أصحاب واتجوزنا، وبالتأكيد هو غيّر حياتي كلها للأفضل، ونفسي اشتغل في عمل تأليفه.

كيف كانت تجربة العمل مع الفنان إسلام جمال؟

هذه لم تكن المره الأولي التي تجمعني بإسلام جمال واشتغلت معاه في أعمال كثيرة؛ لذلك المشاهد بيننا كانت طالعة تلقائية عشان عارفين بعض كويس.

هل يهمك مساحة الدور ؟

مساحة الدور بالنسبة لي مهم أن تكون درامية ومؤثرة وليست بعدد المشاهد.

هل وجدتي صعوبة في تصوير مسلسل مكون من 45 حلقة؟

بالتأكيد المسلسل تصويره كان مرهق بسبب عدد الحلقات الكثيرة، وتزوجت وأتي عيد ميلادي وكل المناسبات مرت والمسلسل مبيخلصش، ورغم ذلك كنت بحب اللوكيشن وممكن نخلص تصوير ونفضل قاعدين أنا والبنات وبقينا صحاب زي ما بتشوفونا في المسلسل عند "بثينه" كنا كدا في الحقيقة، وشيري عادل القطة بتاعتها لما بتتعب كنت بقعد بيها لحد ما تصور.

وما جديدك الفترة القادمة ؟

أشارك في مسلسل "تيتا زوزو" مع محمد كيلاني وإسعاد يونس، وأجسد شخصية ريم وهي بنت لذيذة جدا ومختلفة عن نهلة ودمها خفيف وهي شخصية تخطف

وما أقرب دور لقلبك؟

كل أدواري قريبة لقلبي وبحس إن شخصياتي في المسلسلات مثل بناتي ومقدرش أميز بنت ليا عن التانية.