وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد قافلة "حياة كريمة" الطبية بقرية البياضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 09:36 مساءً - حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على تفقد القافلة الطبية بقرية البياضية بإدارة القنطرة غرب الصحية، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة » يرافقها الشيخ أشرف السعيد مهدى مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى والشيخ هانى عبدالعليم مكاوى مدير التوجيه بالمنطقة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين، والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وتفقدت وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبى على المرضى فى التخصصات الطبية المختلفة والتى تشمل 8 عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسره، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا، وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبى عليهم 1660 مريض خلال يومى القافلة.

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت 290 مواطن بعيادة الباطنة، و285 حالة بعيادة الأطفال، 392 مواطنا بالجراحة العامة، 294 مواطنا بعيادة الأسنان، 259 مواطن بعيادة الجلدية، واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 23 سيدة، و66 سيدة بعيادة النساء، أما عيادة الكشف عن الامراض المزمنة الضغط والسكر استقبلت 53 حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحى للمترددين.

وخلال الجولة اصطحبت الدكتورة ريم مصطفى وفد الأزهر لزيارة مستشفى حميات الإسماعيلية والمرور على الأقسام المختلفة واطمأنت على انتظام جلسات الغسيل الكلوى والتأكد من المرضى من عدم وجود أية شكاوى أو ملاحظات وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات فى صيدلية قسم الكلى الصناعى.

وأعرب وفد الأزهر الشريف عن شكرهم وتقديرهم للأطقم الطبية العاملة القوافل العلاجية ومستشفى حميات الإسماعيلية لما لمسوة من اهتمام ورعاية صحية، ودعواتهم للمصابين بالشفاء العاجل.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد الشحات مدير مستشفى حميات الإسماعيلية ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة.