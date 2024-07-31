منعني من تصوير المال والبنون.. عايدة رياض تتحدث عن غيرة محرم فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت عايدة رياض عن غيرة زوجها محرم فؤاد خلال لقائها مع برنامج حواديت الناس، الذي تقدمه يمنى بدراوي، على قناة الشمس.

غيرة محرم فؤاد على عايدة رياض

وقالت عايدة رياض: شاركت في فيلم لعدم كفاية الأدلة بعد إذنه، وكان يغير علي، ولكنه وعدني في بداية علاقتنا أن أستمر في العمل بالتمثيل، ولكن بعدها منعني من نزول تصوير مسلسل المال والبنون.

أحدث أعمال عايدة رياض

ومن ناحية أخرى، تنتظر عايدة رياض عرض مسلسل إقامة جبرية خلال الفترة المقبلة على منصة WATCH IT، والعمل من بطولة هنا الزاهد، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي نفسي، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

اخر اعمال عايدة رياض

وكان اخر اعمال عايدة رياض هو مسلسل بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة، تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وشارك في العمل كل من أحمد رزق، رحاب الجمل، تامر نبيل، ملك قورة، ميرنا جميل، محمد لطفي، سيد رجب، صفاء الطوخي، وايضا مسلسل جودر الذي عرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2024، بطولة ياسر جلال، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وشارك فيه كل من ياسمين رئيس، وفاء عامر، نور اللبنانية، تارا عماد، وليد فواز، أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود البزاوي، أحمد بدير، أحمد ماهر، رشوان توفيق وآخرين.



أفلام شاركت فيها عايدة رياض

عمود فقري، شبكة المزاج، علامة استفهام، أبو العريف، زجزاج، 4 كوتشينة، المهرجان، ظرف صحي، زمن أبو الدهب، 8 في المية، قلب الأسد، 30 فبراير، اللعب مع البنات، الألماني، شقاوة بنات شبرا، بنت مين في البلد، عايشين اللحظة، بدل فاقد، واحد صفر 2009، الحكاية فيها منة، شقة مصر الجديدة، طاطا نام طاطا، عودة الندلة، ملك وكتابة، دم الغزال، خالتي فرنسا، جحيم تحت الأرض، زكية زكريا في البرلمان، شروع في قتل، الهروب إلى القمة، الخطيئة السابعة، المعلمة والأستاذ، إحنا ولاد النهار دة، تعالب أرانب، إنتقام إمرأة، اللي يعيش يا ما يشوف، المليونير الصعلوك، لعبة الأيام، ثلاثة على الطريق، فتحية والمرسيدس، جيل آخر زمن، احذروا هذه المرأة، حالة مراهقة، صبيان المعلم، سوبر ماركت، الصعلوك والهانم، تحت الصفر، الحب القاتل، شباب على كف عفريت، أنا وحماتي والزمن، عنبر الموت، تحدي الأشرار، أحلام هند وكاميليا، مهمة صعبة جدا، العبقري والحب، سفاح كرموز، خمسة في الجحيم، أهل القمة، تحياتي لأستاذي العزيز، أبو البنات، الأخرس، شربات عذاب الحب، اعدام طالب ثانوي، الضال، زائر دوت الخليج.