فيلم إكس مراتي.. سبب استعانة هشام ماجد بدكتور نفسي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث هشام ماجد خلال حواره مع برنامج سينماتك، على قناة SBC السعودية، عن استعانته بدكتور نفسي من أجل تقديم دوره في فيلم إكس مراتي.

هشام ماجد يستعين بدكتور نفسي

وقال هشام: استعنت بدكتور نفسي صديق لتقديم دوري في إكس مراتي، حيث كانت لدي بعض الأسئلة المتعلقة بشخصيتي في الفيلم حتى أظهر كدكتور نفسي في الشكل وطريقة الكلام والنصائح التي يقدمها لغيره.

قصة فيلم إكس مراتي

فيلم إكس مراتي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية دكتور يوسف التي يقدمها هشام ماجد، وهو متزوج من سحر التي تلعب دورها أمينة خليل وتظهر صاحبة بيوتي سنتر خلال العمل، فيما يجسد محمد ممدوح شخصية طه الشهير بالعجوز وهو مجرم ورد سجون، وطليق أمينة خليل.

أبطال فيلم إكس مراتي

فيلم إكس مراتي، من بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، أوتاكا، خالد كمال، وعلي صبحي، مع ضيوف الشرف عماد رشاد وألفت إمام ومصطفى غريب، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، وإنتاج أحمد يوسف.

أحدث أعمال هشام

ومن ناحية اخري، قال الفنان هشام ماجد خلال لقائه في برنامج Et بالعربي أنه يستعد لتصوير الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة، حيث أن العمل حاليًا في مرحلة التحضيرات، وقال: "إن شاء الله فيه جزء تاني من مسلسل أشغال شقة في رمضان، خالد دياب وشيرين دياب بيكتبوه دلوقتي.. وإن شاء الله نصوره قريب".

وايضا يستعد هشام ماجد لفيلم مع الفنان أحمد أمين يحمل اسم سوبر زيرو، وذلك بالإضافة لفيلم آخر مع أحمد السعدنى ومى عمر ومحمد سلام باسم "بضع ساعات في يوم ما".

آخر أعمال هشام ماجد

وكان آخر أعمال هشام ماجد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، يشارك في بطولته كل من، هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وجان رامز، طه دسوقي، وغادة إبراهيم، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي، وايضا مسلسل أشغال شقة الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، بطولة هشام ماجد الفنانة انتصار، أسماء جلال، مصطفى غريب، شرين، حازم إيهاب، سلوى محمد علي، أحمد عبد الوهاب وعدد من نجوم الدراما الآخرين.