نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئية لتخزينهما فحمًا محليًا في منطقة مكة المكرمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية السودانية مخالفين لنظام البيئة، لتخزينهما فحمًا محليًا في منطقة مكة المكرمة، بحوزتهما أكثر من (30) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20.000) ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16.000) ريال لكل متر مكعب، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.