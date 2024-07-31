نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد السلاح: مدرب المنتخب لم يجمع بين تدريب فرنسا ومصر ويمتلك أكاديمية خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح نائب رئيس الاتحاد الدولي، اندهاشه من الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة حول جمع المدير الفني لمنتخب الفراعنة وتدريبه للاعبي منتخب فرنسا بشكل خاص.

وقال الحسيني: "تعاقدنا مع مدرب المنتخب منذ عام ونصف، ولعب دورًا كبيرًا في تأهل اللاعبين إلي أولمبياد باريس 2024، وأصبح تصنيف المنتخب الخامس، بعدما كان في المركز الـ20، وبات زياد السيسي المصنف الأول على العالم".

وواصل الحسيني:" تعاقدنا مع المدرب الفرنسي ونحن نعلم أن لاه يمتلك أكاديمية خاصة لتدريب أقوى اللاعبين على مستوى العالم، ويتدرب معه العديد من اللاعبين المميزين".

واختتم الحسيني كلامه قائلًا: الاتحاد الدولي أعلن عن مواجهة بين منتخب مصر وفرنسا قبل الأولمبياد بـ 30 يوم، فهل من المنطقي أن أوجه له الشكر قبل انطلاق البطولة، علاوة على تفوق الفراعنة علي فرنسا فرق وفردي في بطولات العالم".