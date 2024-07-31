نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس 2024.. منتخب مصر لسلاح السابر يخسر أمام فرنسا في ربع النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى منتخب مصر للسلاح، بقيادة زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، وياسين خضير، هزيمة من منتخب فرنسا في منافسات ربع نهائي بطولة السلاح رجال السابر، بنتيجة 41-45. بعد هذه الهزيمة، سيواصل منتخب مصر المنافسة على المراكز من الخامس إلى الثامن في البطولة.

إنجازات لاعبي السيف في المنافسات الفردية

في منافسات فردي السيف، حقق اللاعبان زياد السيسي ومحمد عامر المركزين الرابع والخامس على التوالي، مما يعكس مستوى الأداء الجيد للفريق في هذه البطولة.

خسارة الميدالية البرونزية لزياد السيسي

من جهة أخرى، خسر زياد السيسي، لاعب سيف مصر، الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس بعد خسارته أمام بطل إيطاليا في منافسات السلاح، بنتيجة 15-12.

وقد عبر السيسي عن حزنه الشديد بعد الخسارة ووجه اعتذاره للشعب المصري لعدم تمكنه من الحصول على الميدالية الأولمبية.