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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة: حصر أعداد العاملين في التشييد والبناء لضمهم إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2024 10:15 مساءً - دوت الخليج – تابع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضم العاملين في مجال المقاولات والتشييد والبناء وأسر “تكافل وكرامة” تحت مظلة التأمين الصحي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش موقف حصر أعداد العاملين في مجال المقاولات والتشييد والبناء، والأسر المستحقة لمعاش “تكافل وكرامة”؛ تمهيدًا لضم هذه الفئات تحت مظلة التأمين الصحي، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وأشار الحمصاني إلى الانتهاء من حصر أعداد المنتفعين وتحديد التمويل اللازم لهذا البرنامج، للعرض على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة للموافقة عليه.
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