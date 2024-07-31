صيف بلدنا بجمصة يواصل فعالياته بحضور جماهيري كبير

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم عروضها الفنية، ضمن ليالي "صيف بلدنا 4" بمدينة جمصة، في إطار البرامج الصيفية لوزارة الثقافة، وبالتعاون مع محافظة الدقهلية.

عرض فني لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية

واستهلت الفعاليات التي تقدمها هيئة قصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بعرض فني لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية تدريب حمدي عادل تضمن فقرات "الحضرة، غزل فلاحي، التنورة، أفراح الحصاد، مولوية، نغمات شعبية"

الفعاليات يقيمها فرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة عمرو فرج، وتقدم العروض يوميا في التاسعة مساء حتى نهاية أغسطس المقبل، ويلتقي جمهور جمصة اليوم مع عرض فني لفرقة توشكي للفنون الشعبية.

أنشطة هيئة قصور الثقافة بمهرجان العلمين

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة مكثفة خلال الفترة الأخيرة ومنها المشاركة الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، بجانب الاستعداد انطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بعدة محافظات، والعروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي، والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها من الفعاليات.