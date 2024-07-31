رئيس الوزراء عن مدينة العلمين: 'نستهدف نقلة كبيرة في السياحة'

القاهرة - محمد ابراهيم - قال مراسل قناة "CBC"، محمد الجباس إن مدينة العلمين استطاعت تصدير نوع سياحة جديد خلال الفترة الماضية.

وتابع الجباس خلال تغطيته للمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن السياحة في مصر كانت محصورة في أماكن محددة مثل البحر الأحمر أو الأقصر وأسوان، ولكن العلمين استطاعت أن تصدر حالة من التنوع السياحي.

ووجه الجباس تساؤلًا لرئيس الوزراء، قائلًا:" هل التنوع السياحي ضمن استراتيجيات الدولة الفترة القادمة ".

ورد مدبولي على الجباس قائلًا: إننا نستهدف نقلة كبيرة في السياحة، لافتا إلى أن تخطيط مدينة العلمين يستوعب عدد كبير من الغرف الفندقية التي تقدم الخدمات المتكاملة حتى تُستغل المنطقة السياحة قرابة 9 شهور في العام.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تريد مضاعفة السباحة الفترة القادمة، مؤكدًا أن الساحل الشمالي سيلعب دور كبير في هذا الموضوع.