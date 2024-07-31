أحمد جودة - القاهرة - عاجل- البرهان يعلن عدم التفاوض مع قوات الدعم السريع بعد محاولة اغتياله

عاجل- البرهان يعلن عدم التفاوض مع قوات الدعم السريع بعد محاولة اغتياله.. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مهرجان تخريج طلاب الكلية الحربية بشرق السودان أن الجيش لن يتفاوض مع قوات الدعم السريع، مشددًا على عدم الخوف من الطائرات المسيّرة. تصريحات البرهان جاءت بعد نجاته من محاولة اغتيال بمسيرة استهدفت المهرجان.

محاولة اغتيال بطائرة مسيّرة

و نجا البرهان من محاولة اغتيال عندما استهدفت مسيرة "انتحارية" مهرجان تخريج الطلاب في معهد "جِبيتْ" العسكري بولاية البحر الأحمر. الهجوم لم يُسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مدينة بورتسودان.

تفاصيل الهجوم وإصابات

الهجوم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين، وفقًا لبيان الجيش السوداني. الدفاعات الجوية تصدّت لهجوم الطائرتين المسيّرتين، التي استهدفت الاحتفال. صور وفيديوهات من الحادث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

الوضع في السودان

يشهد السودان منذ أبريل 2023 قتالًا عنيفًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن أزمات إنسانية حادة في مختلف مناطق البلاد.