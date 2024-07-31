نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حزب الله يعلن اغتيال فؤاد شكر رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله، الأربعاء، اغتيال القيادي فؤاد شكر، والعثور على جثمان القيادي العسكري البارز في حزب الله، الذي استهدف بغارة إسرائيلية، أمس الثلاثاء، وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ عائلته بالعثور على جثمانه.

وأكد حزب الله مقتل القائد العسكري فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت إسرائيل، الثلاثاء، إنها قتلت شكر، وحملته مسؤولية الهجوم الصاروخي على مجدل شمس في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا.

ومثل معظم المسؤولين العسكريين في حزب الله، لا يعرف سوى القليل عن شكر، الذي كان يعرف أيضا باسم السيد محسن.

وتتهم واشنطن شكر بالتخطيط لتفجير شاحنة مفخخة لثكنات مشاة البحرية في بيروت، مما أسفر عن مقتل 241 من أفراد الخدمة الأميركية عام 1983.

وعرضت وزارة الخزانة الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عنه.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن طفلين وامرأة على الأقل قتلوا في الهجوم الإسرائيلي، بينما أصيب 74 آخرون.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن الهجوم شن بطائرة مسيّرة أطلقت 3 صواريخ.

من هو فؤاد شكر ؟

فؤاد شكر هو القائد العسكري الأول لحزب الله بالجنوب.

مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.

يعمل فؤاد شكر في حزب الله منذ أكثر من 30 عامًا.

شكر هو مستشار كبير للشؤون العسكرية لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

كانت واشنطن قد رصدت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن فؤاد شكر، المعروف أيضًا باسم الحاج محسن.

وبحسب واشنطن، "يخدم شكر في أعلى هيئة عسكرية لحزب الله، "مجلس الجهاد"، وساعد مقاتلي حزب الله وقوات النظام السوري في الحملة العسكرية لحزب الله ضد قوات المعارضة السورية في سوريا"، حسب واشنطن.

وكان شكر "زميلًا مقربًا لقائد حزب الله المتوفى الآن عماد مغنية"، حسب واشنطن. ولعب شكر "دورا محوريًا" في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت في 23 أكتوبر 1983 والذي أسفر عن مقتل 241 من أفراد الجيش الأميركي وإصابة 128 آخرين".

في 10 سبتمبر 2019، صنفت وزارة الخارجية الأميركية شكر كإرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل. وفي وقت سابق، في 21 يوليو 2015، صنفت وزارة الخزانة الأميركية شكر بموجب الأمر التنفيذي 13582 لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه.