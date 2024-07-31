أخبار اليمن : نجل هنية يعلق على اغتيال والده

نجل هنية يعلق على اغتيال والدهقال عبد السلام هنية اليوم الأربعاء، إن "والده تعرض لـ اربع محاولات اغتيال طوال مسيرته الوطنية لكنه نجا منها، واليوم يختم الله له بالشهادة كما كان يتمنى دائما".

واضاف في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، أنه "عاش مع والده مراحل نضالية كثيرة، من إبعاد وأسر وملاحقة"، قائلا: "والدي وطّن نفوس العائلة لمثل هذا اليوم، إذ كان يخبرنا منذ كنا صغارا أنه قد يرتقي شهيدا في أي لحظة، والحمد لله أن نال هذا الشرف".

وتابع عبدالسلام هنية أن والده "كان حريصا على الوحدة الوطنية ويسعى لأجل وحدة الصف الفلسطيني".

وختم مؤكدا على أن "هذا الاغتيال لن يوقف عزم المقاومين حتى التحرير".

وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.