أخبار اليمن : استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول في غزة

استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول في غزةاستشهد مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول، والمصور رامي الريفي، اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدفهما في مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال سطح منزل مجاور لمنزل الشهيد إسماعيل هنية المدمر في مخيم الشاطئ غرب غزة أثناء وجود عدد من الصحفيين، الذين اضطروا للانسحاب وعاودت قوات الاحتلال استهدافهم مجددا.

واشتهر الصحفي الغول بنقل معاناة النازحين في مدينة غزة، عبر شاشة الجزيرة، وجرى اعتقاله سابقا على يد قوات الاحتلال خلال اقتحام مستشفى الشفاء في آذار/ مارس الماضي، قبل أن تطلق سراحه لاحقا.

وظهر الغول الأربعاء في آخر رسالة له من أمام منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ، قبل أن يتم استهدافه في وقت لاحق، أثناء مغادرته مسرح التغطية ليسقط شهيدا.