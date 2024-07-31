انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقتنخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 2.5 نقطة بنسبة 0.05 في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 4661.63 نقطة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4664.11 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بلغت قيمة التداول مليونًا و706 آلاف و562 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 18.3 في المائة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت مليونين و89 ألفًا و556 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.029 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.36 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 59 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 3.44 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 289 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 16.93 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 230 ألف ريال عُماني وبنسبة 13.49 في المائة.