الرئيس الفلسطيني: اغتيال هنية عمل جبان وتصعيد خطير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 08:33 صباحاً - أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، واعتبره عملًا جبانًا وتطورًا خطيرًا.

ودعا "عباس"، في بيان، اليوم الأربعاء، الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والصبر والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس الفلسطينية اغتيال هنية، في هجوم إسرائيلي على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

من جهته، كشف متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة على اطلاع بالتقارير التي تتحدث عن مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، الذي اُغتيل في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقال المتحدث في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "البيت الأبيض على علم بأنباء مقتل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية في إيران".