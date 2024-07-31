أخبار اليمن : رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل شايع

رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل شايع
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى اللواء/ أحمد ناصر محمد شايع، عضو اللجنة العامة، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر، عضو مجلس النواب، وإخوانه، وكافة آل شايع بمديرية وشحه بمحافظة حجة ، وذلك في وفاة المغفور له - باذن الله تعالى- شقيقه الشيخ/ عبدالله ناصر محمد شايع، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.
. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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