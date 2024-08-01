نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال يوضح رأيه في ميكالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي يعمل في ظروف صعبة قبل السفر للمشاركة في أولمبياد باريس.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة باراجواي، يوم الجمعة 2 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ربع النهائي.

تصريحات رضا عبد العال حول ميكالي

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: “ميكالي تعرض لظروف صعبة مع المنتخب الأولمبي ورغم ذلك نجح في تحقيق التأهل إلى دور الثمانية في أولمبياد باريس والفوز التاريخي على إسبانيا”.

وأضاف: "المنتخب الأولمبي كان يحتاج انضمام مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي ومحمد عبد المنعم مدافع فريق الأهلي قبل المشاركة في أولمبياد باريس".