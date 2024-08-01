تشيلسي يتفوق بثلاثية على حساب كلوب أمريكا وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة تشليسي أمام كلوب أمريكا والتي جمعت الفريقين ضمن استعداداتهما للموسم المقبل من بطولة الدوري المحلي.

وتفوق البلوز بثلاثية نظيفة على حساب كلوب أمريكا في المباراة التي أقيمت على استاد مرسيدس بنز.

أحداث مباراة تشيلسي وكلوب أمريكا

البداية كانت من جانب كريستوفر نكونكو والذي افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 3 من ركلة جزاء سكنت الشباك بنجاح.

بينما أضاف مارك غويو الهدف الثاني في الدقيقة 21 من عمر اللقاء ليختتم نوني مادويك الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

البلوز يسعى لمصالحة جماهيره

ويسعى نادي تشليسي لمصالحة جماهيره بعد موسم غاب فيه أصحاب القمصان الزرقاء عن التتويج بالبطولات.

وجاءت صفقات تشليسي الصيفية بالتعاقد مع أوماري كيليمان لاعب أستون فيلا الإنجليزي، لتدعيم صفوف البلوز موسم الانتقالات الصيفي الجاري ولمدة ست سنوات.