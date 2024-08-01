نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تنبيهات المملكة بتحديث بيانات حساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر حساب المواطن عبر صفحته الرسمية تنبيهًا للمستفيدين الذين لم يحدّثوا بياناتهم في الدفعات السابقة بضرورة القيام بتحديث معلوماتهم عبر المنصة الرقمية. وللقيام بذلك، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الرئيسية لحساب المواطن. تسجيل بيانات الدخول للوصول إلى النافذة الرئيسية. اختيار "الخدمات الرقمية" ثم الانتقال إلى الملف الشخصي. تحديث المعلومات المطلوبة مثل الحالة الاجتماعية، الدخل الشهري، أو رقم الجوال. التأكد من صحة البيانات المدخلة لتجنب إيقاف الدعم. الضغط على أيقونة حفظ البيانات بعد الانتهاء من التحديث.

أسباب إيقاف الدعم تشمل:

عدم الإقامة الدائمة في المملكة.

تقديم معلومات غير صحيحة.

عدم تحديث البيانات بانتظام.

في حالة إيقاف الدعم، يمكن تقديم اعتراض باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن. اختيار "خدمات إلكترونية" ثم "تقديم اعتراض".