نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يخسر أولى مبارياته الودية أمام ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الهزيمة من فريق اي سي ميلان الإيطالي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما وديًا باستاد سولدير فيلد ضمن معسكرهم التحضيري للموسم الجديد من الدوريات العالمية.

ملخص مباراة ريال مدريد وميلان

وبدأت أحداث مباراة ريال مدريد وميلان برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان ولكن لم ينجحوا في تسجيل الأهداف وانتهى الشوط الأول 0/0 وكان ميلان الأقرب للتسجيل.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل سامويل شوكويزي الهدف الأول لميلان في الدقيقة 55 صنع ماتيا ليبيرالي وحاول ريال مدريد التعادل ولكن لم ينجح وانتهت المباراة 1/0 بينهم.