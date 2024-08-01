نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. عمرو وهبة يحتفل بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان عمرو وهبة على الإحتفال بعيد ميلاده، الذي يصادف اليوم الموافق 1 أغسطس، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "وهبة" مقطع فيديو، وعلق عليه ،قائلا:" من هنا ورايح بقى يوم عيد ميلادي مش هقدر أقول بقى عندي كام سنة لأسباب تتعلق بشغلي وبنوعية الأدوار اللي بترشح لها عشان مش حابب حاليًا ألعب أدوار أبو البطلة اللي بيقول لبنته وحشتي بابي قوي وعدي على الحسابات خدي اللي انتي عايزاه".

وتابع:" بس أقدر أقولكوا إني إن شاء الله داخل أهو على أزمة منتصف العمر وهبدأ أعمل تصرفات صبيانية غير مسؤولة".

آخر أعمال عمرو وهبة

ويذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو وهبة الفنية، هو مشاركته في مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير ورانيا يوسف، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "بقينا اتنين"

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: رانيا يوسف، شريف منير، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبد المنعم، ميمي جمال، وغيرهم، والمسلسل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.