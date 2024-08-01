لقاء سويدان تهنئ بشرى بزفافها: "مبروك يا أحلي عروسة في الدنيا"

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أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة لقاء سويدان , الفنانة بشرى بزفافها على رجل الأعمال خالد حميدة , الذي أقيم مساء أمس في الساحل الشمالي , وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني , وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت لقاء مجموعة من الصور أثناء حضورها حفل الزفاف , وعلقت عليها قائلة:" مبروك يا أحلي عروسة في الدنيا , بحبك , ماشاء الله تبارك الله".



آخر أعمال لقاء سويدان

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان الفنية , هو مشاركتها في مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي يعرض حاليا على شاشة قناة "dmc”.



أبطال وصناع مسلسل "الوصفة السحرية"





شارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: شيري عادل، عمر الشناوي ،لقاء سويدان، سلوي عثمان، كارولين عزمي، سلوى محمد علي، هايدي كرم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

أحداث مسلسل "الوصفة السحرية"

وتدور أحداث المسلسل في دراما اجتماعية مثيرة حول معاناة عدة زوجات من المشاكل والخلافات مع أزواجهن، ثم يعثرن على كتاب عن العلاقات الزوجية يعكس محتواه ما يدور في الواقع بشكل مطابق، فيتخذن على إثره قرارات تقلب حياتهن رأسًا على عقب، كما تؤثر هذه القرارات على جميع من حولهن.