نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاني يوم تصوير.. عبير صبري تشوق الجمهور لمسلسل "زمالك بولاق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوقت الفنانة عبير صبري جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لمسلسلها الجديد "زمالك بولاق"، مع الفنان خالد الصاوي.

وشاركت عبير مجموعة من الصور أثناء كواليس تصوير المسلسل، وعلقت عليهم قائلة:" كواليس مسلسل زمالك بولاق تاني يوم تصوير.. إخراج أسامة عمر بطولة خالد الصاوي باسم سمرة انتصار والشباب يوسف عمر..شاهيستا...جوا".

آخر أعمال عبير صبري



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري الفنية، هي مشاركتها في فيلم «ليلة العيد»، بطولة الفنانة يسرا، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية.



أحداث فيلم "ليلة العيد"





تدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة على النيل، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها.