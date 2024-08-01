رضا عبدالعال يرد على منتقدي أداء زيزو مع المنتخب في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك والمنتخب الأولمبي من أهم لاعبي الفراعنة في أولمبياد باريس.

وصنع أحمد سيد زيزو هدف منتخب مصر الأول في شباك إسبانيا، والذي سجله إبراهيم عادل في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد.

تصريحات رضا عبد العال حول زيزو

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "من وجهة نظري أن الهجوم على أحمد سيد زيزو غير مبرر وهناك بعض لاعبي الدوري رفضوا الانضمام للمنتخب الأولمبي قبل السفر للمشاركة في أولمبياد باريس".

وأضاف عبد العال: “بعض الجماهير المتعصبة تهاجم أحمد سيد زيزو دون مبرر على الرغم من دوره المؤثر مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس”.