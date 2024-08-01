إكتشفها قبل فوات الآوان..طبيب سعودي يكشف 6 علامات تظهر في الجسم تنذر بقرب الإصابة بالسكري

الرياض - محمد الاطلسي - في مقطع فيديو نشرته صحيفة المرصد السعودية، كشف طبيب مختص عن ست علامات مبكرة قد تنذر بالإصابة بمرض السكري. تشمل هذه العلامات الشعور المستمر بالتعب والإرهاق، وتنميل اليدين أو القدمين، والرغبة المفرطة في تناول السكريات والكربوهيدرات والمعجنات.

كما ذكر الطبيب أيضًا ظهور زوائد جلدية في مناطق مثل ما بين الإبطين، المناطق الحساسة، أو خلف الرقبة. أضاف الطبيب أن من بين العلامات الهامة تراكم الدهون حول منطقة البطن ومحيط الخصر، بالإضافة إلى الإسوداد في مناطق مثل بين الفخذين، خلف الرقبة أو ما بين الإبطين. نصح الطبيب المشاهدين بضرورة التقليل من تناول السكريات والدهون لتجنب مخاطر السكري.

يأتي هذا الفيديو كتنبيه هام للأفراد للانتباه إلى هذه الأعراض والتماس الرعاية الطبية عند الحاجة لتقييم حالتهم وتجنب تطور المرض.

علامات مبكرة تنذر بالإصابة بمرض السكري

الشعور الدائم بالتعب والإرهاق يمكن أن يكون من بين أولى علامات الإصابة بمرض السكري. هذا التعب لا يرتبط بالضرورة بمستوى النشاط اليومي أو بنقص في النوم، بل يكون عادة بسبب عدم تنظيم مستوى السكر في الدم.

يمكن أن يؤثر بطريقة سلبية على أداء الشخص اليومي.

من الأفضل استشارة الطبيب إذا كانت هذه العلامة مستمرة وغير مبررة.



يشير الطبيب إلى أن تنميل اليدين أو القدمين يمكن أن يدل على مشاكل في تدفق الدم أو تلف الأعصاب، وهو أمر شائع لدى مرضى السكري.

قد يكون مؤلمًا أو مجرد شعور بالخدر.

يحتاج إلى فحص شامل لتحديد السبب والتعامل معه.

يعد الضغط المستمر على النظام الغذائي الغني بالسكريات والكربوهيدرات والمعجنات إشارة أخرى تحتاج للاهتمام.

يمكن أن يكون علامة على أن جسمك يبحث عن مصادر سريعة للطاقة.

تعديل النظام الغذائي والإلتزام بتناول الطعام الصحي يمكن أن يكون حلاً.

الزوائد الجلدية في أماكن مثل ما بين الإبطين، المناطق الحساسة، أو خلف الرقبة قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري.

هذه الزوائد تكون غالباً صغيرة ولينة.

استشارة الطبيب قد تساعد في تحديد إذا كانت تستدعي القلق.

وجود دهون متراكمة بشكل ملحوظ حول منطقة البطن ومحيط الخصر يمكن أن تكون إشارة تحذيرية.

هذه العلامة تتطلب مراقبة الوزن والنظام الغذائي.

قد تكون مرتبطة بمخاطر أكبر تتعلق بصحة القلب.

الإسوداد في مناطق مثل بين الفخذين، خلف الرقبة أو ما بين الإبطين هو من بين العلامات الأخرى لمرض السكري.

هذا التصبغ يكون عادة نتيجة مقاومة الجسم للأنسولين.

زيارة الطبيب قد تساعد في التشخيص المبكر والوقاية من تطور المرض.

نصائح للوقاية من مرض السكري

الفحص الدوري لمستويات السكر في الدم يمكن أن يساعد في الكشف المبكر عن المرض ومنعه.

قم بزيارة الطبيب بشكل دوري.

إجراء تحليل HbA1c قد يكون مفيدًا.



تقليل تناول السكريات والدهون يمكن أن يساهم في الوقاية من مرض السكري والتحكم بمستويات السكر.

اتباع نظام غذائي متوازن.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

النشاط البدني يمكن أن يحسّن من حساسية الأنسولين ويُقلل من مستويات السكر في الدم.

ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً.

اختيار التمارين التي تستمتع بها لجعلها عادة مستدامة.



الخلاصة

الوعي بعلامات مرض السكري المبكرة واتخاذ التدابير الوقائية يمكن أن يساهم بشكل كبير في تجنب هذا المرض المزمن والتحكم به. النصائح المقدمة من الطبيب في الفيديو مهمة جدًا ويجب أن تؤخذ بجدية. لا تتردد في استشارة الأطباء والمختصين عند ملاحظة أي من هذه العلامات. للاطلاع على الفيديو الكامل، يمكنك زيارة الرابط هنا.

اتباع نمط حياة صحية والمتابعة الطبية الدورية يمكن أن تساهم في حياة أفضل وأكثر صحة بعيداً عن مضاعفات مرض السكري.