نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجلاء بدر تفوز بجائزة التميز عن "صوت وصورة" في مهرجان دير جيست 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة نجلاء بدر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "صوت وصورة" في مهرجان دير جيست لعام 2023، حيث شاركت صورة وعلقت عليها: "الحمدلله".





وفازت الفنانة نجلاء بدر بجائزة التميز عن دورها في مسلسل "صوت وصورة" حيث قدمت شخصية نيرمين زوجة عصام الصياد ولاقت تفاعل واستحسان الجمهور على شخصيتها في المسلسل.



أحداث مسلسل صوت وصورة

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، حول رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى ـحنان مطاوع، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود ـ صدقي صخر، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد، وتتطور الأحداث بعد ذلك.





أبطال مسلسل صوت وصورة



مسلسل «صوت وصورة» من بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى،فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى،أحمد سعد، أحمد أبوزيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.