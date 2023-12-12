محمد محسن يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمد محسن، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، كما شارك جمهوره صورًا له اثناء مشاركته في الانتخابات، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور محمد محسن

وعلق محمد محسن، قائلًا: "أحلى صباح من داخل مدرستي الابتدائية اللي كانت وحشاني.. بعد تصويتي في انتخابات الرئاسة".

آخر حفلات محمد محسن

وفي سياق آخر، كان محمد محسن قد أحيا، مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى في دورته الـ 31، وقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه وأغاني الزمن الجميل، منها "اسلمي يا مصر" و"أنا أتوب عن حبك" و"الشوق" و"في قلبي مكان" و"حبايب زمان" و"النسيان" و"ضي القمر" و"مضناك" و"البحر بيضحك ليه" و"من زمان جدا" و"نشبه لإيه"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وكان محمد محسن، قد بدأ حفله بمهرجان القلعة بأغنية "حكاية حب" وسط ترحاب شديد من جمهور المهرجان مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء في نسخته الـ 31، ووجه الشكر لوزارة الثقافة ودار الأوبرا لمشاركته في مهرجان محكى القلعة للمرة العاشرة، وداعب جمهوره بقوله: "إيه الحلاوة دي.. إيه الجمال ده".



سعادة محمد محسن بمشاركته في مهرجان القلعة



وأعرب محمد محسن عن مشاركته في فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء للمرة العاشرة، وذلك بنشره مجموعة من الصور له من الحفل، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور إنستجرام، وعلق عليها قائلًا:" مهرجان القلعة الأحب لقلبي، كانت ليلة ولا أروع امبارح مع الجمهور المصري العظيم اللي دايمًا باستناه وبحب أشوفه كل سنة. السنة دي كانت مشاركتي العاشرة على التوالي في مهرجان القلعة ربنا يديمها ونتقابل دايمًا على خير".

آخر أعمال محمد محسن



يذكر أن آخر أعمال محمد محسن كان طرحه أغنية تجاوز، وهي آخر أغنية طرحها محمد محسن، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت عدد مشاهدات كبير، منذ طرحها، وهي من ألحان محمد محسن وكلمات مصطفى إبراهيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر أسامة الهندي.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

تَجاوَز وعدّي دون التفات.. إلى ذكرياتك وكلّ اللي فات.. لكلّ الدموع والسنين والحاجات.. هنفّض هدومي مِ الماضي وامشي.. وحزني هخبّيه في دفتر هوامشي.. ماحدّش هيقدر يطبطب عليك.. مفيش إيد هتسند إيديك غير إيديك.. يا هتعيش بتندم على عُمر فاتك.. يا تفتح لبُكرا شبابيك حياتك.. لقدام هنمشي.. هتمشي.. وهمشي..ندور ويّا عقرب ساعاتي وساعاتك.