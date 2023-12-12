نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة مجدي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هبة مجدي على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024،وذلك في اليوم الثالث للعملية الانتخابية داخل لجنتها بمدرسة النصر الدولية للغات فى مصر الجديدة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

آخر أعمال هبة مجدي

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة هبة مجدي مؤخرًا في حكاية “عيشها بفرحة” ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب المأخوذة عن رواية الدكتور الراحل مصطفى محمود التي تحمل نفس الاسم، وشاركها البطولة هاني عادل، وقد حقق المسلسل أعلى نسب المشاهدة.

وتعاون معهما في بطولة حكاية عيشها بفرحة كل من حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، ودارت أحداث حكاية عيشها بفرحة في إطار رومانسي إنساني وتصدرت التريند بعد عرض أولى حلقاتها حتى النهاية