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فرقة فنون الإعاقة تتألق في صالون أوبرا دمنهور

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة فنون الإعاقة تتألق في صالون أوبرا دمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر على مسرح أوبرا دمنهور فعالية فنية وثقافية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة،وذلك ضمن نشاط الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري. 

 

وقد بدأت  الفاعلية بتقديم نماذج مضيئة في صالون ثقافي أداره بليغ عبد النبي زيدان مع كلًا من مصطفى رميح بطل العالم للمكفوفين في أعمال القوة، والموهوبة الفنانة هند أنور قاهرة التوحد التي أكدت في حوارها أن لأسرتها بشكل عام ووالدتها بشكل خاص دور كبير فى رعايتها ودعمها من أجل تنمية موهبتها، هذا بجانب دور الأوبرا في ثقلها من خلال مركز تنمية المواهب، كما شدت بمجموعة من الأعمال التي تفاعل معها الجمهور منها طوف وشوف، رسول الله وغيرها.

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فرقة فنون الإعاقة 
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فرقة فنون الإعاقة 

ومن جانبه أشار رميح إلى دور مؤسسات الدولة المختلفة فى دعمه بدء من مدرسته مرورا بالمجتمع المدني حتى حقق عددًا من البطولات الدولية، كما تطرق في حواره إلى أنواع الميداليات التي حصل عليها  منها: البرونزية والفضية وغيرها من الجوائز والمراكز في مسابقات رفع الأثقال.

فرقة فنون الإعاقة 

 

كما قدمت فرقة فنون الإعاقة التى تضم نوعين هما الإعاقة الفكرية ومتلازمة داون فقرات فنية نالت الاعجاب والاستحسان كان منها الفرح، الصعيدي، الحجالة، الغزل، الحصان، زهرة المدائن، رسالة، أرض الشرق، التنورة، أرض الأحبال. 

 

الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هو يوم مخصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة؛ بهدف زيادة الوعي بقضايا الإعاقة ودعمهم، وضمان حقوقهم الأشخاص ذوي الإعاقة.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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