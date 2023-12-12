نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة.. هبة عبد الغني:" عاشت مصر العزيزة قوية " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هبة عبد الغني على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في اليوم الثالث بأحد اللجان الانتخابية بمنطقة الشيخ زايد.

هبة عبد الغنى تشارك في العملية الانتخابية

وشاركت هبة عبد الغني، جمهورها بصور لها من داخل لجنتها الانتخابية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”، وعلقت عليها. قائلة:“عاشت مصر العزيزة قوية،كل انتخابات وانتي محمية وبخير يا بلادي”.

هبة عبد الغني تنضم لمسلسل حدوتة منسية

وفي سياق آخر، انضمت الفنانة هبة عبد الغني لأسرة مسلسل "حدوتة منسية" كضيفة شرف، والمسلسل من المقرر عرضة خلال الفترة المقبلة عبر شاشات القنوات الفضائية، وهو من إخراج محمد محيى الدين، وتأليف محمود حمدان.

مسلسل" حدوتة منسية” بطولة أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وآخرون من النجوم.

تدور أحداث مسلسل " حدوتة منسية " في إطار اجتماعي عائلي، عن أزمة ميراث في عائلة كبيرة، بين أبناء سوسن بدر، ويحدث شِقَاق وأزمة عائلية بين الإخوة هشام اسماعيل ومحمود حجازي، محمد علي رزق، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، ويمتد الخلاف لكل شخص في أسرته، بسبب هذا الميراث.