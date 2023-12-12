نواكشوط ـ العُمانية: صدرت في نواكشوط رواية (موناليزا من كيدال) للكاتب الشيخ الحسن البمباري الذي رحل قبل عامين، وتكتسي الرواية الواقعة في 120 صفحة طابعًا سرديًّا اجتماعيًّا. وقد دارت أحداثها بين موريتانيا ودولة مالي المجاورة، حيث تناولت الأوضاع الاجتماعية، مبرزة النظرة العامة للكاتب حول قضيتي العدالة والتعليم. وقد عرف المؤلف الراحل بنظرته الخاصة للتعليم كبوابة للعدالة الاجتماعية. كان الشيخ الحسن البمباري نشطًا في مجالات الإعلام والتدريس والبحث الأكاديمي، وله مشاركات كثيرة وحضور قوي وفاعل في الندوات الأكاديمية والأنشطة الثقافية. وقد تُوُفِّي في حادث سَير قبل إكمال نشر روايته، لكنَّ أصدقاءه وأقرباءه واصلو جهده الفكري لغاية صدور (موناليزا من كيدال) من دار نشر (دار الأجنحة للطباعة والنشر والتوزيع).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدور رواية «موناليزا من كيدال» للكاتب الحسن البمباري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.