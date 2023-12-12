بعد تصدرها التريند.. مقطتفات من حياة دنيا عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة دنيا عبد العزيز ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة في برنامج «في العمق» مع الإعلامي شلتوت، وكشفت عن العديد من الأسرار والتفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية، ومنها الحديث عن ابنتها المتوفية، ووالدتها الراحلة، وكيف أنها ما زالت محتفظة بمقتنياتها كما هي، فضلا عن حديثها عن تعرضها للتهديد بتشويه وجهها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة دنيا عبد العزيز..

نبذة عن دنيا عبد العزيز

ولدت دنيا عبد العزيز 1 نوفمبر 1982في سوريا لأب مصري وأم من أصول سورية أردنية، اول ادوارها كان في فيلم اللعنة الأخيرة، وتألقت بعدها في فيلم «صراع الزوجات»، ثم شاركت في فيلم «الجراج» حيث قامت بأداء دور ابنة نجلاء فتحي باقتدار وحصلت على جائزة الأداء، ثم قررت الالتحاق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج، في يوم 22 فبراير سنة 2022، أُعلنَ عن عقد قرانها من المهندس مصطفى كامل، الذي هو من خارج الوسط الفني، ونُشرت صور زفافها مع زوجها بحضور أهلها وعدد من الفنانين.

مشوار دنيا عبد العزيز الفني

بدأت مشوارها الفني منذ أن كانت طفلة عندما كانت تعيش في الكويت، وفي إحدى زيارات الممثلة دلال عبد العزيز لوالداتها، عرضت عليها القيام بأداء دور صغير في فيلم «صراع الزوجات» للمخرجة نعمات رشدي وكانت حينئذ طفلة في العاشرة من العمر وعندما جاءت العائلة إلى القاهرة قامت دنيا بأداء تمثيلي رائع لطفلة في سنها سرعان ما التقط هذه الموهبة ممدوح الليثى وعرض على دنيا أداء دور في فيلم «أحوال شخصية» للمخرج شفيق شامية، ثم «الجراج» حيث قامت بأداء دور ابنة نجلاء فتحي باقتدار وحصلت على جائزة الأداء.

أعمال دنيا عبد العزيز

الأفلام: (اللعنة الأخيرة، صراع الزوجات، استقالة جابر، الجراج، حنحب ونقب، المرأة والساطور، أمير الظلام، قصاقيص العشاق، كلم ماما، حالة حب، أشتاتا أشتوت، مهمة صعبة، عجميستا، كابتن هيما، الفرقة 16 إجرام، أحوال شخصية، السوق، قطار الذكريات)

المسلسلات:(المداح، اللي مالوش كبير، البرنس، يوميات ونيس (ج3)، فريسكا، أدهم وزينات والثلاث بنات، البنات، عفريت القرش، حلمتشي، كان ياما كان، فارس بلا جواد، مسألة كرامة، سنوات الحب والملح، اغلى من حياتي، فستان فرح، احنا الطلبة، بشرى سارة، نساء لا تعرف الندم، العودة إلى الحياة، زهرة برية، أنا قلبي دليلي، بنت من الزمن ده، العمدة هانم، ليل الثعالب، الهاي سكول، الفنار، قلب الخطر، السماح، عائلة مجنونة جدًا، حاسبوا منه، سفير النوايا الحسنة، ساعة عصاري، لا أحد ينام في الإسكندرية، أذكى غبي في العالم، القاهرة ترحب بكم، مطعم تشي توتو، حكايات بابا فرحان، الشارد، احلامنا الحلوة، عبدالحميد اكاديمي، صاحبك من بختك، اجري اجري، بنات افكاري، خلف الأبواب المغلقة، وبقيت الذكريات، جريمة في قصر العدالة، المال والبنون (ج2)، على بابا والأربعين حرامي، العقاب، ويأخذنا تيار الحياة، عودة الربيع، قلوب حائرة، رحيم، الأسطورة، حواري بوخارست)