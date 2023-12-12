بعد دخوله مرحلة التلوين.. وضع الموسيقي التصويرية لـ "عادل مش عادل"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أحمد الفيشاوي تألقه وحصد نجاحه بعد الانتعاشه الفنية التي يعيشها منذ بداية عام 2023 لتستمر حتي بداية العام الجديد، فقد انتهي الفيشاوي مؤخرًا من وضع الموسيقي التصويرية لفيلم “عادل مش عادل”، والتي يسيطر عليها عدة ألوان موسيقية ولكن جميعها لايت حتى تخدم أحداث الفيلم، لينضم لمنافسة قائمة أفلام رأس السنة 2024.

كما انتهي الفيشاوي في الفترة القليلة الماضية من تصوير مشاهده في فيلمه “عادل مش عادل” ودخول فيلمه مرحلة التلوين والمونتاج، وذلك حسبما صرح عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

فكان قد نشر أحمد الفيشاوي صورًا من داخل الاستوديو معلق عليها، “فيلم عادل مش عادل في مرحلة التلوين والمونتاج قريبآ في سينمات مصر والدول العربية، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال”.

أحمد الفيشاوي يعلن عن انتهاء تصوير مشاهده في “عادل مش عادل”

وفي سياق متصل كان قد أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن انتهاء تصوير فيلمه "عادل مش عادل" في أكتوبر الماضي، والذي ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض المصرية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

فيلم "عادل مش عادل"





ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.