نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أحمد ماهر شقيق أحمد العوضي في "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن النجم الشاب محمد احمد ماهر عن تعاقده علي المشاركة في مسلسل حق عرب والذي يقوم ببطولته النجم احمد العوضي ومن المفترض عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل شخصية محمد احمد ماهر في "حق عرب"

وقال محمد أحمد ماهر في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء؛ أنه يجسد في العمل شخصية شقيق بطل العمل الفنان احمد العوضي؛ مشيرا إلي أنه يؤكد للجمهور أنه سوف يشاهد عملا قويا خلال المنافسة الرمضانية المقبلة، أنه لا يمكن الإفصاح عن باقي تفاصيل دوره في المسلسل؛ مؤكدا أن هناك مفاجات قوية سوف تجمعه مع احمد العوضي في المسلسل؛ ومعبرا عن سعادته بالمشاركة في المسلسل الذي يضم نخبة كبير من النجوم وبقيادة المخرج اسماعيل فاروق.

أبطال مسلسل "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، هدى المفتى، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

مسلسل "حق عرب" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى

ويسجل مسلسل "حق عرب" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد العوضى في دراما رمضان، بعدما قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" مع زوجته ياسمين عبد العزيز، من تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى.

آخر أعمال محمد أحمد ماهر

ويذكرأن آخر أعمال محمد أحمد ماهر هو مسلسل طلقة حظ، والذي قدمه عام 2019، وشارك في بطولته كل من أيتن عامر، مصطفى خاطر، محمد أنور، هبة مجدي، محمد جمعة، خالد أنور، ميرنا نور الدين، وآخرين، وعرض مؤخرا لـ محمد أحمد ماهر، حكاية حكايتي مع الزمان، من مسلسل إلا أنا الموسم الثاني، وحققت نجاحا كبيرا، وضمت عدد كبير من النجوم والوجوه الشابة، بطولة كل من ميرفت أمين، أحمد خليل، محمد أحمد ماهر، أشرف زكي، ليلى عز العرب، أحمد جمال سعيد، شاهيستا سعد، عصام السقا، كريم محجوب، أحمد والي، وآخرين.