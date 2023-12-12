نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى عبد الغني تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، منذ قليل على الأدلاء بصوتها، اليوم الثلاثاء في مقر لجنته الانتخابية، في ثالث أيام في الانتخابات الرئاسية 2024.

قامت الإعلامية منى عبد الغني بمشاركة جمهورها ممقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وناشدة خلاله الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث قالت: “النهارده آخر يوم في الانتخابات لازم تنزلوا أرجوكم”.

وتابعت منى حديثها قائلة: “متسبوش صوتكم ده حق واجب عليك إنك متسبش مكانك، ونعرف العالم إننا دولة فاهمة ومتحضرة، وتاني حاجة أن يبقى ليك حق إنك تتكلم بعد كده وتطالب، ويبقى ليك صوت تحاسب المسئول، مش تفضلوا ساكتين ومتنزلوش وتقولوا أنا مخدتش حقي أرجوكم انزلوا”.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.