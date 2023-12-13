نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. كلمات مهرجان "الكل فجأة نسيني" لـ عصام صاصا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مهرجان "الكل فجأة نسيني" تريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” كأكثر الأعمال استماعًا وبحثًا، بعدما طرحه مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، عبر قناته الرسمية، كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب، كالعادة حصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية من وقت طرحه.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني كلمات مهرجان "الكل فجأة نسيني" في السطور التالية..

كلمات مهرجان "الكل فجأة نسيني"

طيب وهقلب قاسي

فاكر وهعمل ناسي

محدش بينفع حد بجد

هقتل خلاص احساسي

مين فيكو حاسس بيا

وفضيقتي كان جنبيا

دمّرتو قلبي والذنب ذنبي

همشي وبلاها صحبية

من غير سلام هبعد وهفارق

غيابكو بالنسبالي مش فارق

دانا كل يوم بفارق واتفارق

واتعودت خلاص عالبعد

مش مستاهله اني اشغل بالي

حكايتكو خلصت بالنسبالي

ومش شايفكو وعادي لا أبالي

مع بعض احسن لينا على بعض

الكل فجأه نسيني

والوحده بتقسيني

وأقرب ما ليا بيجرحو فيا

بقا كله كيفه يرازيني

مش هدي حد أمان

مش هبقى زي زمان

أصل التقدير خسّرني كتير

كان هيدخلني لومان

ملقيتش مرسى وانا ارسى عليه

وانا مش هعاتب اعاتب ليه

كله هيجي حجري برجليه

وساعتها هعمل عليكو النمره

ياللي انتدبتو حالف ما هسيبكو

نصيبكو لو كان فين هيصيبكو

علشن غلطتو اكيد هحاسبكو

وهوريكو العين الحمرا

أنا اللي مني سابوني

وانا قولت بيحبوني

خصّمت حاربت الكل عشانهم

وفي الأخر حاربوني

كتر الزعل بيحول

مبقيتش زي الأول

ضحكتي بتعدي بسرعة

لكن وقت الاحزان بيطوّل

قدّرت نفسي كاني في رحله

وبتسحل من سحله لسحله

صبَّرت حالي وقولت هتحلا

يمكن ألاقي الزهر بيلعب

سنين في جري وهم وغربه

وخوفي قاتلو ودافنو في تربه

الضربه انا بردها مية ضربه

مش بتهد ولا في يوم بتعب

فاقد ضياع مش باقي

ما بخافش من اعدائي

انا مهما ادور على جدعان

برجع واقول مش لاقي

الحب جالي بخساره

اصل الصحاب غداره

لو جيبي مليان الكل معايا

غير كده بيبيعو باشاره

قولت بحبك كذبتيني

ده انا ريّحتك عذبتيني

مسبتكيش ازاي سيبتيني

ما تخيلتش بعدك لحظه

قدّرتك ويا ريت قدّرتي

ما غدرتش بس انتي غدرتي

انتي على النعمه اتبطرتي

بتزعلي فيا ومش حاسه

شوفت الخيانه ألوان

أصحاب كلاب نسوان

والجدعنه تاهت وسط الغدر

مش لاقي ليها عنوان

دمّرت نفسي بنفسي

السكه قطعت نَفَسي

عمّال بحايل فيكي يا دنيا

يمكن في مره تحسي

ملعون ابو ام الجدعنه

تنفع يوم وتأخر سنه

كنت سالك يعلم ربنا

صونت اللقمه اللي بلعتها

عشت بقدّر خلق الله

اللي احتاجني لقاني معاه

واللي تمامه القرش بلاه

حياتي في الاكشن بيعتها



ويذكر ان عصام صاصا قد احتل المرتبة الأولى ضمن قائمة تريندات يوتيوب ليقترب من تحقيق 400 ألف مشاهدة خلال 24ساعة، المهرجان غناء عصام صاصا، كلمات عبده روقة، وتوزيع كيمو الديب، وروج صاصا للمهرجان عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، حيث نشر صورة البوستر الرسمي للأغنية، وعلق عليها بكلمة قريبًا، ولم يكشف عن أي تفاصيل لها.