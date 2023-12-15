نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمام أعين جماهيره.. وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي ساقطا على المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل المطرب البرازيلي بيدرو هنريكي ساقطا على المسرح أثناء أحياؤه حفلًا غنائيًا.

وفاة المطرب بيدرو إنريكي

أعلنت شركة تسجيلات بيدرو هنريكي أن المغني تعرض لنوبة قلبية شديدة، وذلك خلال بيان لها عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجاء البيان كالتالي: "هذه مواقف صعبة للغاية في الحياة وليس لدينا أي تفسير لها.. نحن فقط بحاجة إلى أن نفهم أن إرادة الله تسود، مازح هنريكي بشأن الإرهاق قبل عدة ساعات من صعوده إلى المسرح، وقال لأحد أصدقائه: أنا متعب، أنا متعب".

من هو بيدرو إنريكي

ويذكر أن ولد بيدرو إنريكي في ريو دي جانيرو عام 1994. بدأ الغناء في سن مبكرة، وسرعان ما أصبح أحد أكثر الفنانين الإنجيليين الشباب شهرة في البرازيل.

كان بيدرو إنريكي معروفًا بأسلوبه الموسيقي المعاصر، الذي مزج بين الترانيم التقليدية والتأثيرات الحديثة، تميزت موسيقاه بإيقاعات قوية، وأصوات قوية، وكلمات تتحدث عن الإيمان والأمل والحب.

من أشهر أغانيه "Pra Quê?"، "Tô Cansado"، و"Deus Não Falha"، يمكن العثور على موسيقاه على مختلف المنصات مثل YouTube وSpotify وApple Music.