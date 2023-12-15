عمرو عبدالعزيز ينعي وفاة الراحل خالد أنور

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان عمرو عبدالعزيز وفاة الفنان الراحل عادل أنور وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكشف عبدالعزيز معلومات لأول مرة عن الراحل عادل أنور الذي توفي، منذ قليل بشكل مفاجيء، بعدما شارك في دراما رمضان2023 بمسلسل عملة نادرة.

وكتب عمرو عبد العزيز قائلًا:" وفاه الفنان الطيب المحترم الاستاذ عادل انور خال الكاتب ايمن بهجت قمر و شقيق المطرب ابو الليف ..خالص التعازي للأسرة".







أيمن بهجت قمر يعلن وفاة خاله





أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر عن وفاة خاله الفنان عادل أنور، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعيفيسبوك.





وشارك قمر صورة للفنان الراحل عادل أنور وعلق عليها نعاه من خلالها قائلًا: “لا حول ولا قوة الا بالله توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان : عادل انور جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه”.









من هو الفنان الراحل خالد أنور؟





عادل أنور هو ممثل و مؤلف و مخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بدايةثمانينيات القرن العشرين، عمل في مسلسلات و سهرات و أفلام التلفزيون من ضمنها مسلسل (و كسبنا القضية).





وشارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.





فيلم أهل الكهف

ومن ناحية أخري، ينتظر السينارست أيمن بهجت قمر عرض فيلمه الجديد بعنوان "أهل الكهف"، والتي تدور أحداثه في سنة 250 ميلاديةويتناول صراع الإنسان مع الزمن، حيث يستيقظ ثلاثة أشخاص بعد نوم دام لمدة ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن مختلف عما عاشوه فيالماضي.

أبطال فيلم أهل الكهف

الفيلم من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز،عبد الرحمن أبو زهرة، هاجرأحمد، وماجد المصري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، ومن إنتاج محمد رشيدي.

أخر أعمال بهجت قمر الغنائية

والجدير بالذكر آخر أعمال أيمن بهجت قمر أغنية العقد للنجمة اليسا والذي حققت تريند فور نزولها



