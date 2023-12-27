الكشف عن تفاصيل مهرجان الشرقية السينمائي الدولي الثاني

صورـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

تنظم الجُمعية العمانية للسينما وإدارة مهرجان الشرقية السينمائي الدولي الثاني يوم السبت المقبل بقاعة مركز إعداد الناشئين بولاية صور لقاءا إعلاميا للكشف عن تفاصيل مهرجان الشرقية السينمائي الدولي الثاني للأفلام القصيرة تحت شعار(مرحباين عوده) والذي سيقام خلال الفترة من 11 الى 14 يناير القادم في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية. وسيتحدث خلال اللقاء الإعلامي كل من المخرج أنور الرزيقي مدير مهرجان الشرقية السينمائي الدولي الثاني والدكتور حميد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجُمعية العمانية للسينما بالكشف عن تفاصيل المهرجان والمسابقات الرئيسية وعدد الأفلام المشاركة والدول والضيوف المكرمين واعضاء لجان التحكيم والفعاليات المصاحبة والحلقات التدريبة.

ويأتي مهرجان الشرقية السينمائي الدولي الثاني ضمن عدة مهرجانات تنظمها الجمعية توافقًا مع رؤية عُمان المستقبلية 2040 التي ارتكزت أهم محاورها الأساسية على: (الإنسان والمجتمع) و(الاقتصاد والتنمية) كما يأتي المهرجان تزامنا مع كون ولاية صور عاصمة للسياحة العربية لعام ٢٠٢٤ م وستكون دولة الكويت ضيف المهرجان. وتتمثل رؤية المهرجان في نقل المورث الثقافي والحضاري العماني إلى العالمية فيما تتركز هوية المهرجان تحت عنوان عُمان شلوني كما تركز رسالة المهرجان إلى إيجاد مبادرات شبابية تمكن الشباب من الإبداع والتميز وتنعكس على فرص عمل ومشاريع محلية.

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