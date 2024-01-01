نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة فضالي تحتفل بالعام الجديد مع والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام”، صور لها من كواليس احتفالها بالعام الجديد مع والدتها.

رسالة منة فضالي لوالدتها

وظهرت منة فضالي في الصور برفقة والدتها، وعلقت عليها قائلة:“ مفيش أجمل من إني اختم سنة قديمة وابتدي سنة جديدة مع أغلى حاجة في حياتي أمي، كل سنة وانتي جنبي وسندي ربنا ما يحرمني منك أبدًا ويشفيكي يا رب،سنة كلها خير باذن الله كل سنه واحنا سوا ”.

منة فضالي تشارك في رمضان 2024

ومن ناحية أخرى، تعيش الفنانة منة فضالي حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية، حيث تستعد للمشاركة في سباق مسلسلات رمضان 2024، من خلال مسلسل محارب، حيث تخوض بطولته إلى جانب الفنان حسن الرداد، النجم أحمد زاهر، ومن إنتاج حج أحمد السبكي، وتأليف محمد سيد بشير، إخراج الأستاذة شيرين عادل.

منة فضالي تشارك في عروض مسرحية صوابع زينب

وكانت منة فضالي، قد شاركت مؤخرًا في مسرحية “صوابع زينب” إلى جانب هالة صدقي وعمرو عبدالجليل، محمد ثروت، محمد رضوان، محمد ثروت، دنيا ماهر، جيهام الشماشرجي، مصطفى حجاج والتي تعد أولى تجاربه التمثيلية والمسرحية من إنتاج الأستاذ هاني محروس إخراج إسلام إمام.

آخر أعمال منة فضالي

وكانت منة فضالي قد تألقت في مسلسل جعفر العمدة والذي تم عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2023، وحقق نجاحات ساحقة خلال فترة عرضه وخاضت بطولته إلى جانب كلا من النجوم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصى، مي كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، وعدد من نجوم الفن الأخرين.