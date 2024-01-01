شريف رمزي وريهام أيمن.. أغرب قصة زواج في الوسط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم عيد ميلاد الفنان شريف رمزي الـ 43 وهو من مواليد 1يناير 1981، “ وتزوج شريف مرتين مرة من منة حسين فهمي، ولكن لم يستمرا طويلا ثم تزوج بعد قترة قصيرة من الفنانة ريهام أيمن التي أنجبت منه طفلين.









قصة زواج شريف رمزي وريهام أيمن





وقال شريف رمزي في تصريحات تليفزيونية سابقة إن زواجه من الفنانة ريهام أيمن، تعتبر أغرب قصة حب وزواج في تاريخ الوسط الفني،موضحا أنهم ظهروا سويا منذ مسلسل العراف.





وتابع قائلًا: أنه مثَّل مع الكثير من الفتيات لو ظهر مع واحدة منهن تخرج الشائعات أن هناك شيئا بينهما، على عكس ما حدث مع زوجتهالحالية ريهام مضيفًا: فجأة في كتب الكتاب وجدت صديق لي يرسل صورته عبر الإنترنت، لتخرج كم من الإشاعات مرة واحدة".





وتابع:«في زيجتي الأولى لم يعلم الجميع أننا تطلقنا، رغم أني مطلق في 2011، وحدث الانفصال من ابنة الفنانة ميرفت أمين وأعلن عنهذا، وهناك من يقول إني متزوج من الاثنين سويا، وأنا كنت أعمل ولدي ظروف خاصة في حياتي، وكنت سأتزوج من الصيف السابق، ولكنأجلت الأمر، ولكني قررت الزواج قبل شهر رمضان حتى أستقر سريعا».





ولفت الفنان إلى أن:«عملنا سويا في مسلسل العراف، وفيلم هاتولي راجل، ومن العراف بدأت علاقتنا، ولا أعلم فكرة المقارنة بين زوجتيالحالية والسابقة، وسبب هذا هو السيشوال ميديا، لأن الأمر أصبح مصدر للصور والنميمة، وتدخل في حياتنا الشخصية، ومن حق أيشخص أن يسرق صورة شخصية ليقوم بعمل خبر عنا».





وصرح:«تقابلنا في العمل، ولم أقول لها الأحاديث التي تقال بين الشباب، ولكن ضمنيا أصبحنا سويا، ومن حضر بداية العلاقة هو الفنانالكبير عادل إمام، وكان يعلم أني قريب من ريهام بالذات، وهو أول شخص أحس بوجود شيء، وأي زوج يتمنى أن زوجته تهتم به 100% فلو تمت هذه المهمة فلا مانع من أن تعمل».





وقالت الفنانة ريهام أمين:«بدأت العمل من الاعلانات، وبعدها دخلت مجال التمثيل، وقابلت شريف مرة واحدة منذ فترة طويلة، ولكن عرفنابعضنا البعض في فيلم هاتولي راجل، وكان المشهد خاص بزواج شريف، وتزوجت شريف بناء على رغبتنا، ولا أحب أن يتدخل أحد ويقررلي ما أريد».





وأوضحت: «أنا وشريف لايقين على بعض وهذا اهم شيء، وأنا قبل الزواج كنت أعمل في الأدوار التي اختارها جيدا، وبها فن وليس أيشيء»





آخر أعمال شريف رمزي





ويذكر أن آخر أعمال الفنان شريف رمزي هو مسلسل "اللعبة 3- اللعب مع الكبار" بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، محمد ثروت،أحمد فتحي، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.