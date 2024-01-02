نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. نانسي عجرم تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، محرك البحث "جوجل" في الساعات الماضية، بعد أن احتفلت بحلول العام الجديد 2024، بطريقة مميزة ونشرت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من احتفالها بعام 2024.

احتفال نانسي عجرم بالعام الجديد

استعرضت نانسي عجرم بطريقة العد التنازلي نهاية عام 2023 وبداية عام جديد في حياتها، وظهرت في الفيديو مع مجموعة من أصدقائها المقربين، وهي ترقص في أجواء مبهجة مرتدية قناع.

كما هنأت نانسي عجرم جمهورها بحلول العام الجديد: “بتمنالكن أيام حلوة كلها أعياد وفرح وسلام. انشالله الـ 2024 تكون خير على عالمنا العربي، وتحمل معها الأمل وأحلى المفاجآت بحبكن كتير”.

حفل نانسي عجرم في ليلة نجمات العرب

يذكر أن نانسي عجرم شاركت أول أمس الأحد في حفل أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان “ليلة نجمات العرب”، وقدمت خلال الحفل، أغاني منفردة، كما شاركت في أكثر من دويتو مع نجمات الحفل، فغنت مع أنغام أغنية “بعتلي نظرة”، ومع إليسا أغنية “بتمون”.

أبرز حفلات نانسي عجرم

شاركت نانسي عجرم مؤخرًا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، بحضور نخبة من نجوم الفن العرب والعالميين، من بينهم شارون ستون، التي رقصت على إحدى أغانيها.

كما أحيت نانسي عجرم مؤخرًا حفلًا غنائيًا في أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان أم الوطن، وغنت خلال الحفل الذي أقيم على كورنيش أبوظبي، باقة من أجمل أغانيها التي أحبها جمهورها، وشارك في الحفل النجم رامي صبري وDJ أصيل.