أبرز المسلسلات التي تقرر إلغائها في 2024 في هوليوود

القاهرة - محمد ابراهيم - خلال عام 2024 الجاري، تشهد صناعة التليفزيون إلغاء مجموعة كبيرة من الاعمال التليفزيونية التي استمرت على مدار السنوات الماضية عبر منصات البث المختلفة.

أبرز الأعمال التليفزيونية التي تقرر إلغاء عرضها رسميًا

وكشف موقع ديد لاين عن قائمة باسماء أبرز الأعمال التليفزيونية، منها الدرامي ومنها أفلام الرسوم المتحركة التي تقرر إلغاء عرضها رسميًا من العام الجاري.

ومنها مسلسل The Afterparty من أعمال منصة أبل، ومسلسل Agent Elvis من مسلسلات الرسوم المتحركة، ومسلسل Alaska Daily بعد عرض موسم وحيد منه.

مسلسل All Rise

ومسلسل All Rise، ومسلسل Amber Brown، ومسلسل American Auto من أعمال NBC كوميدي.

وضمن المشاريع التليفزيونية العملاقة القادمة، كشفت تقارير جديدة عن دراسة شبكة نتفليكس لتقديم مجموعة مشروعات درامية مشتقة من عالم مسلسل Peaky Blinders.

ووفق ديلي ميل، النجاح الذي حققه المسلسل على مدار العديد من المواسم، وبعد طرح الموسم الختامي السادس في 2022.

مسلسل “بيكي بلايندرز”

وتستعد شبكة بي بي سي لإستغلال النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بيكي بلايندرز" على مدار مواسم عرضه المتعددة.

وذلك بعد إعلان شبكة القنوات البريطانية الشهيرة عن نيتها لافتتاح مدينة ترفيهية تستوحى من موقع تصوير مشاهد مواسم المسلسل البريطاني الناجح.

والمدينة الترفيهية الجديدة، ستكون عبارة عن نسخة واقعية من ديكورات المدينة التي شهدت احداث مسلسل الجريمة والتشويق الشهير، وهي مدينة بريمنجهام.

هذه المدينة هي واحدة من أشهر المدن حاليًا في بريطانيا بفضل أحداث المسلسل الشهير، الذي دارت أحداثه في أعقاب فترة الحرب العالمية الأولى.