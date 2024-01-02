بعد فيلم "عصابة عظيمة".. وائل إحسان يوجه الشكر للفنانة إسعاد يونس

القاهرة - محمد ابراهيم - حل المخرج وائل إحسان ونجوم فيلم “ عصابة عظيمة على برنامج “ صاحبة السعادة ” مع الفنانة إسعاد يونس، وتحدث عن كواليس تعاونه مع نجوم العمل وتحديدًا تعامله مع منتجة وممثلة في ذات الوقت وهي الفنانة إسعاد يونس.

رسالىة وائل إحسان للفنانة إسعاد يونس

ووجه المخرج وائل إحسان الشكر للنجمة إسعاد يونس قائلًا: “أشكرك لإنك لم تتعاملي معي على كونك منتجة، كما أنك إنسانة بسيطة، والناس أحبتك لأنك بسيطة للغاية»، فردت عليه: "أساتذتنا كانوا بسطاء، وتعلمنا منهم”.

تعاون وائل إحسان مع رنا رئيس وفرح الزاهد

كما أعرب المخرج وائل إحسان عن سعادته خلال التعامل مع النجوم الصاعدة منهم رنا رئيس وفرح الزاهد، قائلًا: "غيرت في أشكالهم وتركيباتهم، وهما أعطاني فرصة لذلك، والناس عندما تشاهد الفيلم ستعرف هذه القيمة".

مفاجأة وائل إحسان بالفنان عنبة

وأشار وائل إحسان بعدم معرفته مسبقًا بالفنان عنبة ولكنه تفاجأ خلال تصوير الفيلم في المقطم بأن الجمهور يجري وراءه، قائلًا: "قولت خلاص هحترمك بقى.. طلعت مشهور".

نجوم فيلم عصابة عظيمة

جدير بالذكر، أن فيلم عصابة عظيمة من بطولة النجوم إسعاد يونس،والفنانة فرح الزاهد والفنان محمد محمود، والفنان كريم عفيفي ومطرب المهرجانات الشهير عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة خلال فترة عرضه في السينمات المصرية والعربية.

عودة إسعاد يونس للسينما

ويمثل فيلم عصابة عظيمة عودة قوية لإسعاد يونس في السينما بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث تحدثت عن تلك العودة، قائلة في تصريحات تلفزيونية لها: “إحساس غريب ورعب رهيب، وإن شاء الله ربنا يكافئ مجهودنا بالخير.. الزمن بيتغير، ومش كل حاجة زي زمان، لكن الفكرة كانت جذابة لدرجة تخلي الواحد يتخلى عن الحرص ويغامر بيها”.