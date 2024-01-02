الليلة.. سولاف فواخرجي ونجلها ضيوف برنامج " كلمة أخيرة "

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة سولاف فواخرجي ونجلها في برنامج "كلمة أخيرة" مع الاعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة ON الفضائية، ومن المقرر عرض الحلقة اليوم الثلاثاء في الساعة التاسعة والنصف مساء.



تكريم سولاف فواخرجي

وفي سياق آخر، أقامت موخرًا إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، ندوة تكريم للفنانة السورية سولاف فواخرجي، وذلك في إطار تكريمها بالدورة الأولى من المهرجان.

آخر أعمال سولاف فواخرجي

شاركت سولاف فواخرجي، في سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيًا ومهنيًا.

كما شاركت سولاف فواخرجي في بطولة مسلسل" مع وقف التنفيذ" مع مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.

حفل رأس السنة

يذكر أن الإعلامية لميس الحديدي استضافت في حلقة رأس السنة المطربة ريهام عبد الحكيم، وكشفت ريهام عبد الحكيم خلال الحلقة عن العديد من الأسرار الفنية والشخصية ومنها كيف بدأت مشوارها الفني ومن ساعدها خلال رحلة صعودها.

وقدمت ريهام عبد الحكيم خلال الحلقة عدد من الأغنيات الخاصة بالإضافة إلى غنائها لمجموعة من الأغاني لكبار النجوم من زمن الفن الجميل ابرزهم: عبدالحليم حافظ وشادية وميادة الحناوي وفايزة أحمد وأم كلثوم.

موعد برنامج كلمة أخيرة

يذاع برنامج “كلمة أخيرة ” مع الإعلامية لميس الحديدي يوميا من السبت إلى الثلاثاء على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً.